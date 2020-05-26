徵才廣告洩密　星宇航空規畫7月1日開航沖繩

星宇航空日前宣布， 6 月起將恢復澳門、檳城部分航班的載客服務，今年第三季至第四季也會規畫東南亞以及日本新航點，但有網友發現，星宇航空早於 4 月 1 日就在日本航空徵才網 CREWNET 招募那霸機場地勤，星宇航空也證實，準備開航日本沖繩。
根據日本航空徵才網 CREWNET 資訊，星宇航空將招募 2 名那霸機場地勤人員，至少須 3 年航空業經驗，除了日文及英文要，也要具備中文語言能力，另外還要招募 2 名客戶服務專員以及 1 名財務與行政專員，薪資為 220,000 至 400,000 日元不等。
星宇航空證實，原本規畫 7 月 1 日起開航日本沖繩，每周 7 班次來回，但受到新冠肺炎疫情影響，時間可能會隨著疫情更動，目前未有定案。
星宇航空指出， 6 月起將恢復澳門、檳城部分航班的載客服務，澳門航線每周二、五、日飛航，檳城航線每周四飛航，峴港航線則暫停至 6 月 30 日，後續將視疫情狀況，逐步恢復各航線載客服務。
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