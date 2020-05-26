貨車「A到雨遮」慘賠6000！萬人怒揭反轉真相：搞錯了吧

▲一名物流業駕駛員在臉書社團《爆料公社》貼文提到，開貨車行經彰化某巷弄，由於馬路寬度過窄，不慎撞到住戶雨遮，賠給對方 6 千元，豈料貼文曝光之後，網友們卻反曝一大論點。（圖／翻攝自爆料公社）

開車上路時，許多民眾最怕通過狹小的巷弄，深怕刮傷愛車之餘，避開行人和路邊停放的車輛也是一大考驗。日前一名物流業駕駛員在臉書社團《爆料公社》貼文提到，開貨車行經彰化某巷弄，由於馬路寬度過窄，不慎撞到住戶雨遮，賠給對方 6 千元，豈料貼文曝光之後，網友們卻反曝一大論點。原 PO 表示，日前開著貨車行經彰化和美鎮巷弄途中，路面寬度過窄，車輪已經快要和田邊切齊，直呼「都快開到田裡了，但還是不小心避不掉的去 A 到住戶的雨遮」。事後，他將車移到前方較空曠的位置，避免後方來車出入不便，住戶立即追出來要他不要跑，原 PO 解釋「我只是把車停好，這小巷子我 6 噸半的大貨車是要怎麼跑？」住戶當場要求雨遮撞壞要賠償。原 PO 無奈的說「我知道我有撞到，也很誠懇想處理這件事」，住戶先打電話給認識的鐵工，報價 6000 元維修，最後報警做完筆錄，住戶甚至要脅趕快復原，不然冷氣淋到雨水會壞掉賠更多，並稱冷氣價值 3 萬元。不過，原 PO 指出，當時下雨所以並未多留意他們的雨遮是否早已受損，直到有朋友傳 google 街道圖，發現該雨遮早就很多撞撃的痕跡，「不過我有撞到確實我有不對，我也不會逃避，再來因為我還趕著送貨收貨，筆錄也趕快做完，直到下班才經人提醒『他們的雨遮好像有超出範圍了』，我打電話去警局詢問了解一下，警方說不知道可能要去問建設局」，現在卻不知該如何處理，只好上網尋求大家意見。貼文隨即引發上萬人次按讚關注，網友紛紛回應「如果你的車子高度符合規定，監理站檢驗合格的話，你會撞的到他的遮雨棚，就代表消防車也過不去，可以去申請測量住戶的遮雨棚是否合乎道路使用安全規範，不見得你貨車一定要賠償住戶！」「第一次聽到室外機淋雨會壞」、「這個雨遮裝置凸出牆面過多，明顯超過道路邊線，屬於違建亦侵犯路權；你的車去保養廠估價讓他賠償應該沒錯」、「搞錯了吧？這可能是他要賠你」、「他根本就違規！雨遮超出到馬路上面，沒被開罰就不錯了，還要錢？他賠你才對吧」。（編輯：賴詠璿）