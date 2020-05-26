防疫6月7日鬆綁！選在這天有原因　指揮中心說明潛伏週期

國內疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心今（26）表示，為了讓民眾能夠順利恢復正常生活，若在6月7日前本土案例持續維持零確診，將規劃擴大鬆綁生活防疫規範，但仍需要落實個人衛生禮節、保持適當社交距離等，各項日常及休閒活動不再限制人數規範。
指揮中心指出，國內至今已連續44天無本土病例，相當於超過3個潛伏期，顯示民眾於國內正常作息相當安全，因此規劃在連續56天，相當於4個潛伏期滿的6月7日，若國內仍可維持本土案例零確診或無社區感染，將擴大鬆綁生活防疫規範。
指揮官陳時中表示，感謝過去民眾配合政府各項防疫措施，並期望未來仍要確實配合實名（聯）制，及落實個人防護措施，平時勤洗手、保持社交距離或搭乘大眾運輸時戴口罩、生病立即就醫在家休息。
在6月7日後，生活模式逐步解封，藝文、餐飲及日常休閒活動場所將不再受限於人數規範，而這防疫成果也盼望民眾一同繼續守護。
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