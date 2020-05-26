磐石艦抵達帛琉前就有人發病　陳時中：未來納入本土個案

中央流行疫情指揮中心今（ 26 ）日公布敦睦艦隊抗體檢驗結果，共發現 36 名確診病例和 8 名血清抗體陽性的極可能病例，首名確診病例發病日落在 3 月 10 日，為抵達帛琉之前，且感染源不明，顯示3月當時國內有零星社區感染個案，然而經密切監測與追蹤，本起群聚事件並未造成帛琉及台灣社區次波傳染。
指揮官陳時中表示，磐石艦隊人員第一起病例 3 月 10 日就發病，確定不是在帛琉感染，也沒有傳染到帛琉，最後共 36 名確定病例，男性 32 名，女性 4 名，年齡介於 20 多歲至 40 多歲。 25 名有症狀者發病日介於 3 月 10 日至 4 月 22 日，主要症狀包含嗅覺異常、咳嗽、喉嚨痛等；另有 11 名確定病例及 3 名極可能病例無症狀。
陳時中說，磐石艦是國土延伸， 36 名確定病例未來會歸類在本土個案，但現階段仍以單一事件定論。
召集人張上淳說明，經過調查磐石艦共有 4 波感染，第一波是 3/10 第一起病例發病， 3/20 出現數起有症狀的個案， 4 月初又有一波， 4/10 下船前後有更多個案出現。
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