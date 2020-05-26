口罩內外銷禁令6／1解除　「無限制」可寄到國外

台灣新冠肺炎疫情趨緩，口罩強制徵收也將於 6 月 1 日解除，未來廠商可於國內通路銷售或外銷，民眾寄到國外也不會有相關限制，既有的口罩實名制則會同時並行，希望藉此穩定物價及供給，保證每個人都可以買到口罩。
口罩強制徵收將於 6 月 1 日解除，不少口罩大廠都已收到大筆的國外訂單，指揮官陳時中表示，目前國內口罩日產量能接近 2 千萬片，未來停止強制徵收，國軍人力也會退場，產量估會下降一些，除了指揮中心固定徵收 8 百萬片外，內外銷都會鬆綁，民眾寄到國外也不會有限制。
陳時中指出，口罩實名制會同時並行，民眾購買數量每周期都以減 3 成速度往下， 14 天 9 片應該可以滿足大家需求，除穩定物價及供給，也能保證每個人都可以買到口罩。
至於是否會有囤貨問題？陳時中回應，不是開放就沒有國法，會依照消費者保護、公平交易都有相關法規，囤積或哄抬物價都是不被允許的。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。