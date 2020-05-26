習俗百科／在劫難逃？四處求神拜佛能化解劫數嗎

▲劫數能夠化解嗎？（圖／shutterstock）

我們都知道「在劫難逃」這個成語，意思是即將到來的災難不可避免，原意是命中注定該遭遇的劫數是無法逃避的。保庇NOW在〈習俗百科／沒做壞事卻有冤親債主？怕反撲就請神明調解〉一文中，解釋了冤親債主的由來，因果在輪迴和報應下而有了「冤親債主」，既然叫做「債主」就知道是來要債、討債的，儘管一個人行得直、做得正，卻也有可能被累世的冤親債主相逼。欠命還命、欠錢還錢、欠情還情，小至生活中和他人結怨，大至為了利益謀財害命，這些怨念、報應都會累積至下世，若下世仍未和解，就會再累積至下下世，以此類推，直至真正達到和解的那天，否則，冤親債主的業力仍會一直產生影響。冤親債主的討報便是「劫數」，平時若運勢當紅，我們可能不會感覺到冤親債主的影響，但若是運勢走下坡時，冤親債主的影響就會特別明顯，許多不幸的事情會接二連三發生，經濟狀況山倒、家人親友生病、職場工作小人不斷，都有可能是受到冤親債主的影響。要怎麼化解劫數？很多宮廟都會舉辦法事幫信眾化解劫數、渡化冤親債主，但這並非參加一次法事就能一勞永逸，需要持續進行，化解今生還有前一世、前前一世、前前前一世等，且今生若不斷做壞事，劫數也會不斷累積。所以，不斷做善事、累積功德來化解劫數是相當重要的。此外，平時虔誠求神拜佛，神佛也會在信眾遭遇劫數時出手相救，減低傷害，但神佛並不是一味拯救，神佛也須遵守天理，該來的劫數不會少，但好好修養心性、累積功德、多做善事並虔敬拜神，絕對是化解劫數的不二法門。（編輯：連宜方）資料參考：育德媽祖同修會影音頻道