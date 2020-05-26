影／吃薄荷糖有「超能力」？整人魔術短髮妹反應成亮點

兩位網紅魔術師「魔術Channel- Davio」與「魔術師陳日昇」，近期合作一個整人企劃，他們要到餐廳偽裝成客人施展「超能力」，看看一旁客人的反應，想不到一位短髮正妹也模仿他們，嘗試施展超能力，模仿舉動被側錄下來，爆笑反應，吸引不少網友圈粉。
魔術師Davio與陳日昇，是在網路上擁有高人氣的魔術師，近日兩位一同合作，拍攝整人影片，他們偽裝成客人進入餐廳後，吃下「超能力薄荷糖」，並開始施展「超能力」魔術。首先，他們將薄荷糖的包裝盒移動，接著彈指間，讓一旁的蠟燭憑空點火，甚至將水倒進報紙裡後，倒出一杯冰塊，一連串的魔術，讓隔壁桌的客人嚇得驚呆。一位短髮正妹，看了兩位魔術師施展「超能力」後，自己也吃了一顆薄荷糖，並偷偷地彈手指，一旁的蠟燭也憑空點火，發現成功施展魔術的她，覺得不可置信，並開心偷笑，同時也被兩位魔術師抓包。
影片PO出後，短髮正妹的反應，引來網友熱議：「短髮妹彈一下不只蠟燭點燃了，也圈了不少粉」、「偷彈指又偷笑的小姐好正」、「一彈被迷惑了呀」，兩位高人氣魔術師一聯手，也讓不少網友敲碗下一集，「很期待合作，終於聯手了」、「這系列好棒，超好笑」、「雙魔術師出擊，令人期待」（影音編輯：劉俊佑）