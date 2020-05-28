口罩環保危機2／尿布、廚餘能回收再利用　口罩行不行？

▲過去大家認為不可能回收再利用的醫療廢棄物、尿布、廚餘與廢電池，其實現在都有技術做到「起死回生」回收再利用。（圖／pixabay）

「想更環保一點使用口罩」、「換布口罩好了」…。隨著新冠肺炎疫情升溫，廢棄口罩數量暴增，看得人們怵目驚心，也有不少人開始思考，廢棄口罩是否能回收再利用？

台灣每天丟棄上千萬枚口罩，最後都進了焚化廠，難道沒有其他出路嗎？連其他醫療廢棄物、尿布、廚餘與廢電池，現在都有技術回收，口罩不行嗎？事實上，目前已有不少專家與業者開始思考如何改善這個問題，避免口罩帶來地球另一場環保危機。

醫療廢棄物回收再利用成熟

行政院環保署廢管處先前指出，醫院為考量醫療風險與安全，醫療器材多為拋棄式的塑膠材質，但為了資源永續利用，近年來開始推動醫療廢棄物再利用，像是廢棄的洗腎器材（如人工腎臟），經高溫高壓滅菌後，可去除致病菌，滅菌完後的廢棄塑膠，更可再生變成塑膠原料，再製成汽車燈殼、風扇、交通三角錐等非食品用途塑膠產品。

位於台中的吉祥資源科技公司，就是台灣第一家可將醫療廢棄物中的塑料，透過自行研發的專利製程與設備，經人工分選、蒸氣鍋爐高溫滅菌、裁切、粉碎，加工製成再生塑膠粒原料，而塑膠粒原料最終可做成垃圾桶、拖鞋、運動器材等。他們也計算，用再生塑膠原料做成的物品，比用新生產的塑料，節省約8到9成的能源。

另外，丰彩環保科技公司也是醫療廢棄物再生工廠，將洗腎的人工腎臟、導管、針筒收集好後分類，同樣透過高溫高壓蒸氣滅菌，並經過粉碎造粒、射出成型後，可再製成三角錐、風扇葉片、花盆、塑膠棧板、車燈頭罩等。過去大家認為不可能回收再利用的醫療廢棄物，早就「再生」出現在大家的日常生活用品中。

▲隨著新冠肺炎疫情升溫，廢棄口罩數量暴增，看得人們怵目驚心，口罩最後除了進焚化廠之外，就沒有其他出路？（圖／記者陳致宇攝）

同是不織布製造 尿布早已成功回收

再回過頭來講口罩，口罩是不織布製成的，同樣是不織布做成的尿布，在國內也有人開發「尿布回收再利用」的技術。之前新竹縣環保局與產、學界組成「尿布變黃金」聯隊，將廢棄尿布回收，轉化為具經濟價值的再生紙漿與塑料等工業原料。

其技術開發團隊、清倍華再源技公司吳倍任博士就曾指出，目前廢棄尿布處理，多是掩埋或焚化為主，但若用掩埋，估計得要400年以上才會分解，而送到焚化爐，則常因廢棄尿布含水量高，耗損能量大，會進一步縮短焚化爐壽命。若能將廢棄尿布回收再利用，每年可產出7.5萬噸的再生紙漿，少砍86.4萬顆樹木。

這項「尿布變黃金」技術，主要是將回收廢棄尿布分解出絨毛紙漿、聚丙烯酸鹽與聚乙烯等再生資源，之後可再利用製成工業用紙板、除濕劑或垃圾袋等產品。吳倍任也透露，目前正在建廠，希望未來將此技術擴大應用，以達到循環經濟與環保的目的。

防疫為重 目前不考慮口罩回收

而同樣是不織布製成的口罩，未來有可能走向「回收再利用」的道路嗎？環保署廢管處副處長劉瑞祥指出，不織布也分很多種類，要能回收再利用的最好是單一型態、單一材質，如此一來才有回收價值，否則經濟效應很低。

他強調，科技日新月異，如果可以做到廢棄口罩確實消毒、安全無虞，能重複再利用當然很好，但目前要務是得阻隔病毒的傳染途徑，一切以防疫為重，因此不建議回收再利用。

環保團體看守台灣秘書長謝和霖則說，不織布口罩無法回收，除了有沾染病毒的風險外，另外像是尿布或彈簧床也都使用不織布一樣很少回收，就是因為不織布屬於塑膠種類中比較低階的材質，沒有回收製成再生資源的價值。

▲台灣秘書長謝和霖指出，不織布口罩無法回收，除了有沾染病毒的風險外，就是因為不織布屬於塑膠種類中比較低階的材質，沒有回收製成再生資源的價值。（圖／記者許家禎攝）

口罩要回收的現實面：沒有經濟效益

另外，有業內人士提到，即便現在有技術可以做得到口罩回收再利用，但相關處理成本可能很高，沒有價值、成本又高，再加上目前廢棄口罩是高度敏感的東西，當然沒有廠商願意投入，也因此不織布口罩頂多最高規格處理，就是當成感染性醫療廢棄物，最終進了焚化爐。

考量現實面，不織布口罩回收再利用，在未能找到商業獲利模式，以及未能消除民眾疑慮之前，要兼顧不織布口罩的「循環經濟」與「環保」，真的還有很大的努力空間。但正當全球共同防疫的同時，大家卻也意外更加環保！

看守台灣秘書長謝和霖笑說：「新冠肺炎好像變成很環保的病毒！」大家不搭飛機、不開空調只開窗戶增加空氣流通，旅遊減少，甚至不開工連空汙問題都變好。全球減少不必要的經濟活動正是以往環保團體最常呼籲的，而如今，面對疫情，大家防疫也都意外做到了！地球休養生息之際，正是人類反思自己的最佳時刻。

▲台灣秘書長謝和霖開玩笑表示，「新冠肺炎好像變成很環保的病毒！」大家都開始減少不必要的經濟活動，而這正是以往環保團體最常呼籲的。（圖／NOWnews資料照片）

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