快訊／豪雨襲擊！高雄淹水了　市府宣布開設三級應變中心

▲高雄 27 日早上 7 時至 8 時累計降雨量。（圖／翻攝自氣象局官網）

大雨襲擊高雄！根據氣象局觀測，前鎮區短短 8 小時內，累積雨量已達 225 毫米，高雄市政府今（ 27 ）上午 8 時表示，今晨 5 時開設「 0527 豪雨三級應變中心」，全天輪班進駐，密切監控水情。

根據水利署 8 時的資訊顯示，針對高雄市旗津、前鎮、小港與鳥松發布一級淹水警戒，而鳳山、大寮、林園、永安則發布二級淹水警戒。





氣象局今天早上 7 時 15 分也對全台 15 縣市發布豪大雨特報，台南市、高雄市與屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義以北至基隆地區則有局部大雨發生的機率。此外，還要留意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。（編輯：許苡晴）







