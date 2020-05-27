快訊／豪雨襲擊！高雄淹水了　市府宣布開設三級應變中心

根據水利署 8 時的資訊顯示，針對高雄市旗津、前鎮、小港與鳥松發布一級淹水警戒，而鳳山、大寮、林園、永安則發布二級淹水警戒。
氣象局今天早上 7 時 15 分也對全台 15 縣市發布豪大雨特報，台南市、高雄市與屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義以北至基隆地區則有局部大雨發生的機率。此外，還要留意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。（編輯：許苡晴）
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根據水利署 8 時的資訊顯示，針對高雄市旗津、前鎮、小港與鳥松發布一級淹水警戒，而鳳山、大寮、林園、永安則發布二級淹水警戒。
氣象局今天早上 7 時 15 分也對全台 15 縣市發布豪大雨特報，台南市、高雄市與屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義以北至基隆地區則有局部大雨發生的機率。此外，還要留意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。（編輯：許苡晴）
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