鋒面南下籠罩全台！16縣市豪大雨特報　這2天雨勢最大　

彭啟明預計，鋒面雲系的主要影響時間就是今明兩天，尤其以今天的雨勢較明顯，明天鋒面南移後，中南部還是要留意仍有陣雨，天氣還是不太穩定，北部的雨勢就有機會明顯緩和。周五各地降雨都會緩和，不過還是要注意有殘留雲系，山區也容易有午後熱對流的發展，週六和週日則回到炎熱的晴午後雷陣雨天氣。

受到梅雨滯留鋒面影響，中央氣象局今（27）針對全台16縣市發布氣象警報，台南市、高雄市、屏東縣發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生的機率；基隆市、新北市、台北市發布大雨特報，嘉義以北至基隆地區及台東山區有局部大雨發生的機率，氣象局提醒要注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。氣象局表示，今日滯留鋒持續影響台灣，西半部及東北部地區預計持續有短暫陣雨或雷雨，並且有局部大雨或豪雨的可能，預估明天天氣仍不穩，一直要到週五鋒面逐漸減弱及持續南移後，整體天氣漸轉為多雲，迎風面的中南部地區在有局部短暫陣雨，午後山區、近山區及西南風下風處容易有局部短暫雷陣雨。氣象專家彭啟明也在臉書發文表示，因受到鋒面雲系南下影響，西半部都容易有雷雨，而且雨勢不小，降雨較多的地方在台南、高雄和屏東，高雄的24小時累積雨量已經超過兩百毫米，達到豪雨的標準，今天白天還會持續累積，而且整個西半部天氣都不太穩定，東半部則有局部短暫陣雨。彭啟明指稱，目前鋒面低壓的中心位置在琉球附近，往西南方延伸到台灣北部、台灣海峽及中國的南方的廣東一帶，而今天清晨北部的降雨主要是要鋒面雲系造成；台南、高雄和屏東的強降雨，則是受到鋒前不穩定的環境及西南風所形成的對流胞影響，除了強降雨之外，也有明顯的打雷閃電。在氣溫方面，彭啟明說，今天氣溫受到降雨及雲量增加的發展，中午高溫略降一些，尤其北部較明顯，白天高溫只有26度左右，明天起氣溫將逐漸回升，週五起將再有30度以上高溫，而南部溫度雖然也略降，但仍有30度以上，潮濕悶熱感會叫北部高。