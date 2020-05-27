影／中國大陸怕阿中部長選總統？陳時中一句話妙答

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天上午參與廣播節目錄製，面對主持人周玉蔻提問：「有個很討厭你的政府，叫做中國，一直罵你、怕你選總統」，陳時中先是笑了笑後回答，「如果是這事情，他們（中國大陸）就不用擔心了」，間接表達完全沒有選總統的想法。
周玉蔻還提到，陳時中以前名氣沒這麼大，現在會有困擾嗎？對此陳時中也表示當然會有，他說：大家認識我很熱情，不能說是盛名，但是短時間的現象，問他會不會擔心疫情後民眾都不認識你，陳時中笑答那也很好，我時代的任務完成了。
提到家人對陳時中瞬間爆紅的看法，陳時中表示小孩都很鼓勵我，主持人周玉蔻還反問：「會不會有可能名氣比蔣介石還高？」，陳時中則回答：一時之間有可能，長時間要看」。
另外，針對先前陳時中說，中國大陸主席習近平和WHO秘書長譚德賽「互相取暖」，引發中國大陸抨擊，對此陳時中也再次提到，他說WHA開會那天，他們兩個備受檢驗，相互取暖可能聽起來不舒服，但是如果我們兩個人被外界檢驗的很厲害，一定會互相講好話，人本來就這樣、免不了。
另外陳時中也說，能體諒中國資訊不是很透明，因為國家很大，下情難上達， 誰先報誰倒楣，最後會造成隱匿，但這隱匿不是由上而下，下令要隱匿，是地方大又極權統治，讓地方不敢上報，所以數字有落差。不過陳時中也再次強調，我們台灣沒辦法隱匿疫情，有關於疫情或保健、健保各方面制度，中國願意跟我們談都很樂意，因為健康無國界。
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