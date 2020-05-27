麥當勞開振興第一槍！宣布發放現值5300元現金券

▲台灣麥當勞今（27）日宣布，將自5月28日至31日連續4天，發放250萬份「現金抵用券」加入振興經濟行列。（圖／業者提供）

隨著國內疫情趨緩，民眾生活逐步回歸日常，振興經濟成為全民最關心的話題。身為全台規模最大的快速餐飲服務餐廳，台灣麥當勞今（27）日宣布，將自5月28日至31日連續4天，發放250萬份「現金抵用券」加入振興經濟行列，每份總價高達新台幣5300元消費者於發放期間至麥當勞餐廳、屈臣氏實體門市消費即可獲贈一本，振興搶客大戰將正式開打。





麥當勞特別攜手屈臣氏、amba意舍酒店，推出現金抵用券，以優惠方案，滿足消費者在美食餐飲、生活藥妝與休閒住宿的多元需求。於指定期間，在麥當勞餐廳消費滿額時抵用，總價值達200元，從早到晚餐餐都優惠。消費者於早餐時段現金消費滿100元，即可使用一張10元抵用券；一般時段 現金消費滿200元，則可使用一張20元抵用券、滿400元可使用2張，以此類推。





業者在本次現金券，標榜超有感、超實用，不僅可享現金付款直接折抵，還能合併官方APP、甜心卡、超值早餐等其它優惠使用。麥當勞表示，在持續觀察市場趨勢與消費者喜好後，瞭解在「後疫情時代」，消費者希望透過美食、藥妝及出遊享受小確幸，因此特別聯手推出「現金抵用券」，同時響應政府振興券。





此次現金抵用券全台發放250萬份，每份合計共17張。其中，麥當勞現金抵用券總價值200元，屈臣氏現金抵用券100元、amba意舍酒店餐飲抵用券2000元、amba意舍酒店住宿抵用券3000元，一份即可滿足美食、藥妝、休閒的消費需求。但現金抵用券於部分百貨、商場及特殊餐廳不適用亦不發放，詳細餐廳列表消費者可詳見官網，全台數量有限，送完為止。









