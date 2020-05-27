影／邀稿不斷！陳時中霸氣回：不用卑躬屈膝進WHO

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天上午參與廣播節目錄製，大談這段時間的防疫心得，面對主持人周玉蔻提問，陳時中怎麼看這段時間，對於讓台灣進入WHO的努力，陳時中表示：台灣聲量變高很多。
陳時中提到，他第一次上廣播也是周玉蔻的節目，就在三年前要去WHA之前，當時的陳時中就說過，我們需要WHO，WHO也需要我們，現在看起來有這可能性，因為我們聲量變高。
陳時中說，WHO這個平台不錯，但是台灣沒必要卑躬屈膝的進去，靠我們有貢獻、要進去，因為像是這次新冠肺炎台灣防疫模式，很多國家都好奇，我們給大家學習的可能性，我們體制很清楚，用人性化 全民合作的民族體制，來達到防疫效果，很值得大家學，而且還有對國外口罩的捐贈，大家都看到台灣的愛心了， 全球公民責任都做到了。
另外陳時中也提到，我們聲量變高了，以前要拜託人家（外國媒體）登稿，今年很多大媒體都來邀稿，有些是我們去投稿，也有很多是主動來邀稿，而且有些稿件刊登後，就會一直來追稿，今年還有外媒催稿說「一定要登， 趕快給我」，而且都是醒目的版位。
陳時中提到，台灣聲量變大很多了，不管是好是壞，我們做到了WHO需要我們，並不是我們矮化自己後進去，今年就連日本這麼嚴謹的國家，首相都替台灣講了幾十句話，表示我們已經往前走一步，還有好多步要繼續。
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