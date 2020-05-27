堅持解禁　陳時中：6／7前有零星本土個案仍開放

截至昨（26）日台灣已經連續44天，沒有新冠肺炎本土確診個案，中央流行疫情指揮中心也鬆口宣布，6/7後將會放寬各種防疫措施，指揮官陳時中，今天上午參與廣播節目錄製，針對相關解禁還提到，就算6/7前有零星的本土確診個案，也不會因此取消放寬措施。
主持人周玉蔻問陳時中，是不是6/7前沒本土確診就全面解禁，陳時中說，不見得需要本土零個案，就算有零星個案也不會改變放寬防疫措施的方向，除非出現一些群聚感染案例，那我們會再視狀況停止。
陳時中提到，未來要憑藉疫苗跟防疫新生活，來做到全面開放，這樣邊界有零星個案進來，我們也能守得住，至於醫院部分，陳時中表示雖然有開放部分探視等管制，但還是限制時段跟人數。
另外提到磐石艦隊的感染狀況，陳時中也提到傳播率大概11.7％，確診36人再加上有驗出抗體的極可能病例8人，最多就是44人，侵襲率11.7％是全球船艦群聚感染中最低的。陳時中認為，他們在艦上還是有戴口罩，專家認為效果很好，再加上生病有隔離開治療，這兩個因素讓病毒傳播沒這麼強，顯示相關防疫作為是有效的，以後還有其他更精進可以做的事。
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