求職者看這裡！勞動部推線上就業博覽會　提供近萬名職缺

6月畢業季將至，今年受到新冠肺炎疫情影響，連帶衝擊國內勞動市場，4月份失業率高達4.03%，創下7年來同月新高，多所學校也為了避免群聚感染，紛紛延期或取消校園徵才活動。勞動部勞動力發展暑表示，今年首次聯合全國大專院校辦理線上就業博覽會，北區部分從5月18日至6月17日；中南部場次則同時在本週一登場，6月24日結束，為期一個月，共有500家企業釋出近1萬名職缺。發展署表示，這次線上就業博覽會的中、南區場次，將與國立暨南國際大學、國立勤益科技大學、國立中山大學、國立屏東科技大學、朝陽科技大學、弘光科技大學等26所學校合作；參與的企業包括「欣興電子」、「矽品精密」、「矽格」及「京元電子」、彰化基督教醫療、童綜合醫療、秀傳醫療等14家醫療體系等，約500家企業，釋出近1萬個職缺。另外，發展署還特別設置系列專區，像是「面試二三事」內有提供求職面試技巧、「職涯測評」提供各項職涯適性評量、「工作百科」提供職務工作內容簡介，以及「薪資探索」提供各行業薪資水平查詢等，供求職新鮮人參考運用。發展署說明，線上博覽會結束後，也會持續透過各地就業中心追蹤關懷求職者就業情形，協助求職者職缺媒合、就業諮詢或推介參加職業訓練課程等服務。