被封最強業配王　陳時中：大家厭煩就會停下來了

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，國內今日無新增病例，累計441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，確診個案中7人死亡，419人解除隔離，其餘持續住院隔離中。
指揮官陳時中先前多次在記者會上，提到餅乾、農產、木屐等商品，都在網路上引發廣大迴響，還被封為「最強業配王」，現在各縣市政府也極力邀約，希望陳時中可以受邀去參訪，面對有媒體質疑，陳時中會不會因此取代了農委、觀光等主責單位。
對此陳時中表示，我們是敲邊鼓功能，政策還是相關主責單位，部會之間幫得上忙我都很樂意，有時候盛情難卻所以會做一些商品的展示，但不會來配銷，因為那是他們負責的。陳時中也強調，這種敲邊鼓的事情，大家高興就好，大家厭煩自然就會停下來了。
話才剛說完，陳時中就馬上提到，「今天農委會又送兩千顆粽子到指揮中心了，希望大家（記者們）品嚐看看，跟平常吃的米有什麼不同」，馬上當起宣傳大使。
疫情趨緩後，指揮中心例行記者會會不會取消，陳時中表示，大概六月七號大部分事情都解禁了，解禁之後相關的一些問題，我們會再做相關的報告，可能就考慮回歸一週一次記者會，定期跟大家做報告。至於指揮中心層級會不會逐漸降級，陳時中還是語帶保留，表示要看未來大環境狀況再來決定，這部分目前沒有這麼急迫。
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