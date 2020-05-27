成活招牌全台趴趴走　陳時中：下班時間本來就要過日子

中央流行疫情指揮中心今(27)天又捎來好消息，國內沒有無新增病例，本土累計連45天零確診。先前指揮中心揮軍南下墾丁，示範防疫旅遊引起熱烈討論，也讓各縣市政府不斷發出邀約，希望找陳時中去參訪、振興當地觀光與經濟。
不少民眾看著陳時中每天行程滿檔，擔心指揮官身體負荷不了，對此陳時中笑著回應：「我身體沒有那麼不好，到各縣市都是下班的時候，兩個鐘頭是用到上班時間，其他都是下班時間，而且下班本來就要過日子，所以沒有問題」。
陳時中明天將南下新竹，先去慰勞防疫第一線人員，然後會轉點新竹城隍廟知名的廟口鴨香飯，傍晚還會到新竹動物園。週（29）五陳時中還會到桃園視察及感謝民間企業捐贈防疫篩檢站，然後參訪永安漁港以及金屬科技公司。
另外面對先前台南市政府熱情邀約，還搶先自行公布參訪行程，指揮官陳時中也將在週末南下，今天陳時中也鬆口表示這次南下去走走，回程的時候也會順便拜訪台中。
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