疫情改變了台灣甚麼？背包客揭台人「1舉動」：真的不行

自從台灣多日零確診本土個案後案例，疫情已經漸漸趨緩。中央流行疫情指揮中心昨（ 26 ）日也宣布，若本土個案零確診能維持至第 4 個潛伏期滿，也就是 6 月 7 號時生活防疫措施將可鬆綁，台灣也將步入「後疫情時代」。近日就有網友發現因為疫情關係，能進行的休閒活動變得有限，「登山」卻突然成為許多台灣人的首選，讓他好奇的發文詢問，掀起眾人討論。

先前因為新冠肺炎影響，不少規劃出國旅遊的民眾不得不取消計畫，直到近日疫情控制得宜，才選擇趁著週末或連假出門登山、呼吸新鮮空氣，對此，原 Po 就在 Ptt 上詢問「最近好多身邊朋友，因為疫情關係從事戶外活動，平常去海邊、咖啡廳廳的小文青，現在都往山上跑。而且我發現最近這兩三年很多女生開始愛爬山，登山團冒出好多，有甚麼原因嗎」。

▲疫情期間國內旅遊「登山」成為不少台人首選，對此就有網友詢問原因。（圖／翻攝自 PTT ）

而在該則文章底下就有不少網友推測原因「疫情期間健身房大家不敢去，健行登山相對方便又有趣多了」、「爬山的入門階段相對其他運動娛樂花費少」、「我自己是因為年紀到了，越來越喜歡這類活動」、「因為能拍照打卡，比較有成就感」、「三五好友假日可以約爬山，就算是疫情期間也能在戶外維持社交距離吧」、「我在台灣當背包客，這陣子各大山區人變多真的有感，但垃圾也變多了」。

不過也有山友針對這個現象無奈回應「最近真的看到超多網美只是來拍照，有點受不了」、「來爬山的台灣人變多，留下的垃圾也變多了」、「登山風氣盛行是不錯，但看到穿裙子或拖鞋來的真的會傻眼」、「疫情期間國內旅遊或小約會很多人都選爬山阿，還是建議做好事前準備才能好好體會台灣的美啦」。（編輯：楊智傑）