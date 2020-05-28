日系24h Cosme礦物系彩妝　讓妝感不再沉悶

亞企美妝旗下進口日本彩妝品牌24h Cosme，一直以來，重視並聆聽消費者的需求，像是「希望化妝時，也可以跟小嬰孩臉貼臉自拍」、「工作需要長時間上妝，不希望造成肌膚負擔」、「第一次感到礦物彩妝那麼服貼顯色」等心聲，24h Cosme都聽見了。為了滿足廣大愛美的消費者，24h Cosme商品只使用天然成分，

所以可以放心的化妝；也因為24h Cosme是天然的化妝品，所以只要使用洗面乳即可卸妝。

亞企美妝母公司為亞企食材科技股份有限公司，其經營願景是以提供現代人健康的原料、產品為企業發展的重點，旗下「亞企美妝」秉持相同理念，將只使用天然成份的日本知名美妝品牌24h Cosme引進台灣，並在屈臣氏上架銷售，喜歡天然不傷寶貝肌膚的民眾可以在屈臣氏選購試用。

▲24h Cosme屈臣氏開櫃活動，消費滿$588，即贈送熊本萌竹炭蜂蜜皂（80g）。（圖／24h Cosme提供）

主打純天然礦物的彩妝品牌24h Cosme，在日本自上市以來即深受女性朋友的喜愛，特別是因為工作需要必須長期上妝，而導致膚況變差的女性朋友，24h Cosme可以解決這方面的疑慮與困擾，在日本影藝界諸多明星、攝影棚以及專業美妝師等都是24h Cosme長期愛用的主顧。24h Cosme在日本LOFT及知名藥妝店皆是高人氣的美妝販售品。在台灣24h Cosme也累積不少粉絲，不含界面活性劑、防腐劑、人工香料與人工色素產品特質，打出「24小時不卸妝也OK」的訴求，被網友暱稱為「最強過夜神器」。台灣地區在2020年5月正式於屈臣氏通路獨家販售，價格相當親民。其中，純礦物彩妝、植物與果實萃取精華粉底「24h 肌膚友善礦物粉底棒」，更是24h Cosme廣受好評的產品之一，