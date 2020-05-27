代駕服務將上線！酒後返家新選擇　最快下週一實施

為貫徹「酒駕零容忍」、「禁止酒駕」政策，行政院消費者保護處今（27）日表示，交通部研擬「代駕服務」草案，希望能保障用路人及駕駛人安全，降低酒駕事故，代駕人須無刑事紀錄，消費者意識不清楚需有人陪乘，但不得丟包代駕人，保障雙邊權益，最快下週一就能開始實施。消保處今在「酒後安全返家新選擇找代駕去」記者會中表示，交通部日前研擬的「代客駕車服務定型化契約應記載及不得記載事項草案」，目前行政院已完成核定程序，這項草案對代駕業者及消費者都有訂定標準，希望能減少因酒駕而釀成的意外。消保處簡任秘書陳星宏指出，在草案中，清楚制定業者必須在契約中載明收費標準、付款方式等，消費者可以透過APP、專線或線上網站預約取得服務，但前提是要意識清楚，如當下已陷於意識不清楚、醉酒等情況者，需有意識清楚的家屬或友人陪同至指定地點，各縣市收費不一，但都訂有上限，舉例來說，台北市區內20多分鐘車程的代駕收費約新台幣1000元。另外，代駕人需要有職業駕駛執照，還需要開立刑事紀錄證明書，證明沒有任何刑事紀錄，以確保駕車過程安全無虞；消費者的車輛也必須具有強制汽車責任保險、非盜贓車、車況正常等條件，亦不可隨意丟包代駕人，保障雙邊權益。行政院消保處強調，保障飲酒民眾自身與他人安全的最佳方法就是「喝酒不開車，酒醉不上路」，目前國內有5家業者配合，包括台灣大車隊、大都會衛星車隊、台灣代駕、台灣酒駕防制社會關懷協會與台灣酒與社會責任促進會。