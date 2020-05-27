口罩將解禁！自買能比5元便宜？業者曝「真相」：有點難

新冠肺炎疫情讓全球口罩搶翻天，不過台灣疫情已趨緩，中央流行疫情指揮中心也在今（27）日宣布，6月1日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。就有不少民眾好奇「口罩價格是否會低於實名制的 5 元」，對此，華新醫材董事長鄭永柱也用國際上原物了的成本與需求解釋。
綜合媒體報導，中央流行疫情指揮中心宣布，口罩禁令最快在6月1日解禁，口罩不僅可外銷，也能在國內販售，與實名制並行。經濟部長沈榮津也強調，會維持實名制，且一樣一片 5 元，「但因為市場競爭，自由買賣也可能低於5元」。
不過華新醫材董事長鄭詠柱指出，不織布、濾材、耳帶等製作口罩材料，自新冠疫情發生後已經上漲，像熔噴布過濾層已從以前的每公斤130元漲到330元，因此平面醫用口罩國際價格已從新台幣2元漲到8元。
鄭永柱解釋，原本政府實名制口罩一個5元，口罩解禁後，口罩因功能性不同，價格也一樣會多元化，民眾若買平面式的醫療口罩仍有可能找到平均每片 3、4 元的台灣口罩，但應是銷售平台整盒賣的促銷價，而疫情後口罩原物料上漲，市場零售價可能會漲到一片10元，民眾若想買到疫情前每片3元的口罩，也要小心恐是陸貨。
鄭永柱也提到台灣解禁消息一出後，公司就收到美國、日本、香港、歐洲都有廠商下單，美國更有單一廠商一次下訂百萬片，全體美國廠商總和訂單高達 2 億片，歐洲則有3千萬片需求，日本也來下訂 2 千萬片，也有駐外代表處積極洽談，華新除政府定量徵用部分外，6月底開始陸續出貨國外廠商，訂單排到年底。
鄭永柱說，台灣業者在政府協助下，成為生產口罩第二大國，未來與中國大陸競爭，要以多樣化產品及品質做出差異化，才能與中國大陸產品一較高下。他也強調，口罩自由銷售後與實名制同步施行，政府為了讓民眾都能買的到，因此市場上也有政府制定合理價格的口罩，有助於穩定市場價格，更能避免哄抬物價，若廠商藉機炒作，政府也會有應對的措施處置。（編輯：潘毅）
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