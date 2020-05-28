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NOW早報／當年3600消費券花去哪？眾人答案「引爆共鳴」

編輯中心/綜合報導-2020-05-28 06:00:00
▲政府近日將推出振興券，不免有許多人與馬英九時代發放的消費券做比較。（圖／翻攝 PTT ）
當年 3600 消費券都花去哪？網答案「一面倒」爆共鳴：幫 QQ

因應新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府不但推出紓困方案，也將推出振興券之政策，目前擬定未來民眾將用 1000 元可換購 3000 元的振興券。有網友就回憶起當年馬英九政府發放的 3600 消費券，好奇詢問大家「都花去哪了？」沒想到鄉民答案引發共鳴，有股淡淡的哀傷，許多人紛紛留言「媽媽收走」、「被拿走買家電了 QQ 」、「爸媽的口袋...」「上繳給老媽了」、「當年我沒用，被我媽徵收」、「媽媽買鍋子，餵飽我很多年」、「 3000 被我爸拿走了，剩下 600 忘記拿去買什麼垃圾 XD 」、「被老媽徵收買年貨」。

▲網友在
▲網友在 PTT 討論當年消費券都花去哪。（圖／翻攝自 PTT ）
今日天氣／鋒面滯留影響　全台有雨

今（ 28 ）日滯留鋒面仍在台灣中南部徘徊，大氣條件不穩定，清晨由於西南風及海陸風效應，海峽上的對流會開始影響西半部地區，白天天氣持續不穩定，影響較大的西半部地區有驟雨，東半部主要多雲但偶有降雨，下午還是有各處生成的對流，造成短時強降雨現象，局部地區可能有大雨或豪雨發生；此鋒面在台灣附近徘徊到周五，影響範圍內天氣仍不穩定，出門需攜帶雨具；由於滯留鋒面上易有對流生成，對流消長時偶而有較大雨勢及劇烈天氣現象發生。

振興券 7 月發放　蔡英文要求「好領好用」

國內疫情趨緩，行政院預計 6 月中啟動振興券預約、 7 月上路，經濟部近期已找來業者開會，討論健保卡預約系統升級的事宜。蔡英文總統昨（ 27 ）天在民進黨中央黨部主持中執會前也表示，振興券是希望鼓勵消費，達到加乘效果，也希望行政院在振興券的設計上可以達到「好領好用」的效果。

▲蔡英文 27 日主持民進黨中執會前表示，希望行政院在設計時能讓振興券好領好用。（圖／記者劉育辰攝）
撐不到振興！台北文華東方一半員工遭資遣　不再接受訂房

受到新冠肺炎疫情衝擊，國內觀光旅遊業受重創，隨著近日疫情趨緩，政府預計在 7 月開始振興計劃，「防疫新生活」及防疫旅遊、安心旅遊也即將開跑，但五星級飯店的倒店潮未緩解，台北文華東方飯店昨（ 27 ）傳出裁撤客房部全部員工，相當於有一半員工被資遣， 6 月 7 日是最後上班日，短期內不在接受訂房，但仍開放酒店部份餐廳、酒吧、會議及婚宴服務以及芳療中心仍照常營業，歡迎賓客前來用餐與享受 Spa 設施。

▲台北文華東方酒店宣布 6 月 1 日起，暫時不對外開放住房服務，並裁撤客房部員工。（圖／翻攝自台北文華東方酒店官網）
不滿港版國安法　川普嗆本周對中國採取「強而有力」行動

中國推動「港版國安法」引發國際高度關注。美國總統川普 26 日表示，將在本周對中國採取行動，但並未透露相關細節。川普在當地時間星期二被問到是否對中國制裁時表示，「我們目前正在做些事情，你們會很有興趣，但我今天不想多談。」川普強調，相關消息將在周末前公布，會是「強而有力」的行動。

▲美國總統川普（圖／翻攝白宮記者會）
誇吳朋奉「演技是教材」　吳念真：導演還沒喊卡就走了

「三金影帝」吳朋奉曾以電影《父後七日》、《歸途》等作品奪獎，為戲劇圈奉獻多年，未料他 25 日因腦中風倒臥在家中過世，消息曝光後讓許多影迷相當不捨，知名導演吳念真聞噩耗後也發文追悼。  （編輯：賴詠璿）

▲吳念真（左）發文哀悼吳朋奉（右） 。（圖／記者林柏年攝、NOWnews攝影中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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