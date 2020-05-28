巷仔內／文華東方大裁員　真是疫情衝擊或為易主鋪路？

堪稱頂級奢華酒店代表的台北文華東方酒店， 27日驚傳將資遣212名客房部員工，同時自6月1日起暫停客房營運，業者宣稱是因不敵新冠肺炎衝擊才出此下策，但有業界人士認為「案情不單純」，讓即將易主的傳言再起。
台北文華東方酒店斥資250億元興建，規畫256間客房、47間套房，每晚房價至少萬元起跳，是台北市價格最高的飯店之一，開幕後獲獎無數，也是第一、第二屆台北《米其林指南》發表舉辦場地。他們的客源主要是以外籍高端商務客為主，像是好萊塢明星湯姆·克魯斯、日本藝人濱崎步、韓國藝人孔劉等知名人物，來台時都曾入住。
雖然飯店名氣雖響亮，但因鎖定「國際高端旅遊」的頂級客層，無論是房價或餐飲價格皆是居高不下，較難打進國旅市場，估計有8成以上的業績來自外籍旅客。即使現在受限於邊境管制，飯店也不願意自降格調推出低價促銷，無法在國旅部分開源，恐對財務帶來相當沈重的負擔。
如今，台北文華東方這樣的大動作調整營運規畫，也讓業界人士懷疑，是否與將要易主有關。
事實上，文華東方酒店在開幕前就不斷傳出易主消息，但業主開泰豐均予以否認。過去市場就有傳言文華東方酒店喊價500億元出售，吸引不少外資觀望， 2019年傳出要以385億元出手給香港富商，但最後仍因價格談不攏破局。
業界人士分析，若這次真有買家願意出手，現階段暫停客房營運及裁員，就能減少營運成本，將損失降低，同時能保留「文華東方」這塊招牌，提升議價籌碼；即使未來團隊接手後，不打算繼續沿用文華東方品牌，或是將建築物另做他圖，此舉也能預先做好人事「瘦身」準備。
即便是未來啟動客房營運，初期也可以尋找外包廠商或時薪人員，迅速補足人力缺口，但要如何在疫情過後重拾民眾對飯店的信心，再度回到頂級飯店的行列，相信將面對不小的挑戰。
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