正妹網紅教唆「1星洗爆咖啡店」！畫面曝光　風向秒逆轉

▲店家以「禁止商業攝影」為由阻止換裝行為。（圖／翻攝當事店家臉書）

▲卡卡兒和友人走出店外，把飲料摔在店家門前。（圖／翻攝當事店家臉書）

擁有 32 萬粉絲的網紅卡卡兒 26 日在臉書貼文哭訴「我第一次被店家這樣欺負！我此生難忘！」她當日到台北市某咖啡廳消費，因腳溼想換雙鞋，卻遭店家以「禁止商業攝影」為由阻止換裝行為，事後教唆粉絲給予店家「一顆星」評價；豈料店家老闆回應曝光之後，風向卻隨即逆轉。卡卡兒 26 日在臉書發文指控，原本和朋友開開心心要喝下午茶，到北市某咖啡廳用餐，選好位置後，因為下雨關係，鞋子溼了想要換鞋，打開行李箱時，店家立刻衝過來提醒「我們這裡禁止商業攝影！不能拍衣服不能拍飾品，只能拍生活照！」卡卡兒卻堅稱自己並非商業攝影「我拍了嗎？我腳溼了換雙鞋不可以嗎？他這是什麼態度？憑什麼把我當賊似的瞪著我？」卡卡兒和友人當下雖然已經點完飲料，仍決定要離開現場，遭店家攔住要求付款，卡卡兒以「消費者權益」為由，認為店家尚未製做餐點，不解為何不能取消，氣得直呼「他擋在門口，叫裡面的店員把飲料做出來並強迫我們買單！付錢之後，他得意的開門了。這種種遭遇，讓我生氣的發抖，一出門口，我一點都不想喝這杯，把飲料摔在地上！」並稱店家開門撿起地上飲料杯垃圾，追過來塞進朋友的提袋內。卡卡兒憤怒的說「如此惡劣的店家！ 一定要讓大家知道！ 這種強迫消費、限制人身自由、又惡劣態度的店，你們敢去嗎？」有粉絲好奇詢問店家訊息，卡卡兒立刻在留言貼出店家地址，更教唆粉絲「請大家幫我留一顆星」。事後，店家在臉書回應此事，貼出當時的監視器畫面，還原事情過程，強調「店內規定是禁止在店內任何地方換裝，即便客人沒看到告示，我們也會再去口頭告知，不會去過問客人換裝的動機」，並公布當時監視器畫面，卡卡兒和友人走出店外，把飲料摔在店家門前的舉動，引發許多網友撻伐。至於對方搬出「消費者權益」，認為可以點餐後不付錢離開時，店家表示當下只好攔住報警，別的店家可能選擇息事寧人，但他們選擇去處理面對，更稱以和為貴的經營之道需慎選對象，呼籲卡卡兒「您以 KOL 、網紅身分教唆粉絲留下負評和惡意攻擊才是真正觸法，請您負起責任」。對此，網友們紛紛回應「支持店家堅持原則」、「以客為尊是服務業的目標，但客人也要相對的尊重店家」、「挺店家！一定找機會前去朝聖」、「在咖啡廳用餐空間換鞋？不噁？」（編輯：賴詠璿）