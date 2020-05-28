台灣邊境擬解禁！除0確診帛琉　首波名單「2國家」也有望

受到新冠肺炎疫情影響，全球旅遊業、航空業停擺，不過台灣疫情趨緩，許多民眾相當關心究竟何時可以出國旅遊？除了目前依舊維持零確診的帛琉在首波旅遊國家政策名單內，另外還有「 2 國家」也在討論範圍，可能成為放寬旅遊限制的地點。
根據《周玉蔻嗆新聞》專訪，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，民眾距離恢復正常出國旅遊，還有很長一段路要走，強調返國一樣需要進行隔離檢疫，不過指揮中心近日確實有在研擬，透過國與國之間認證，逐步鬆綁邊境管制。
民進黨立委王定宇也提到，有關目前維持零確診的帛琉，是否將有望成為首波開放旅遊後不須檢疫的國家？並稱帛琉主動邀請台灣建立安全旅遊圈，希望外交部與疾管署能回應該計畫，讓帛琉成為首波放寬旅遊限制的國家，另外越南、紐西蘭疫情趨緩，也在討論範圍當中。
交通部觀光局配合指揮中心防疫措施，日前提到考量目前國際疫情仍屬嚴峻，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境至 6 月 30 日，旅客可依國外旅遊定型化契約辦理退費，觀光局後續將視疫情發展，適時調整公告事宜。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。