近半員工遭資遣　林佳龍：文華東方未申請紓困方案

台北文華東方酒店不堪新冠肺炎疫情衝擊，昨日傳出將資遣 212 名員工，客房營運將自 6 月 1 日起暫停，對此，交通部長林佳龍今（ 28 ）日回應，觀光局都有針對旅宿業者提供紓困方案，但文華東方酒店並未申請，會尊重業者經營策略上的考量。
針對台北文華東方酒店無預警裁員，交通部長林佳龍表示，在疫情衝擊之下，旅宿業確實受到很大影響，各家飯店因應策略也不同，像晶華酒店積極轉型，希望增加國籍旅客的住房率，文華東方可能預期短時間不會有外籍旅客，因此決定暫停客房營業並進行裁員，這部分因涉及大量解僱，勞動部會介入協商，至於交通部觀光局都有紓困方案救急，但文華東方並沒有來申請，後續會向他們了解與協助。
是否會擔心國境限制導致飯店出現倒閉潮？林佳龍指出，台灣觀光業過去發展比較擴張，經營環境也相對比較困難，面對這波疫情衝擊，短期會展開紓困救急，長期則會協助觀光業轉型跟升級，走向差異化並提供更優質精緻的服務，在 3 個月紓困告一段落，國旅會有很好的提升。
林佳龍認為，觀光業者都有各自商業考量，但也會尊重市場的退場機制，若業者能夠轉型升級，未來發展也許會更好，但若不願意選擇升級，而決定退出市場，也希望可以減少失業潮產生，重點是要協助整個產業發展，提供穩定的就業機會。
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