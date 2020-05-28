卡卡兒爆甩飲料！目擊者「抖出真相」打臉：該還店家公道

▲店家以「禁止商業攝影」為由阻止換裝行為。（圖／翻攝當事店家臉書）

▲卡卡兒和友人走出店外，把飲料摔在店家門前。（圖／翻攝當事店家臉書）

▲目擊者還原事件。（圖／翻攝自《民視新聞網 Formosa TV News network 》 Youtube ）

擁有 32 萬粉絲的網紅卡卡兒 26 日在臉書貼文哭訴「我第一次被店家這樣欺負！我此生難忘！」她當日到台北市某咖啡廳消費，因腳溼想換雙鞋，卻遭店家以「禁止商業攝影」為由阻止換裝行為，事後教唆粉絲給予店家「一顆星」評價；豈料店家老闆回應曝光之後，風向卻隨即逆轉。事後更有目擊者在網上還原事發經過，認為「該還給店家一個公道」。卡卡兒 26 日在臉書發文指控，原本和朋友開開心心要喝下午茶，到北市某咖啡廳用餐，選好位置後，因為下雨關係，鞋子溼了想要換鞋，打開行李箱時，店家立刻衝過來提醒「我們這裡禁止商業攝影！不能拍衣服不能拍飾品，只能拍生活照！」卡卡兒卻堅稱自己並非商業攝影「我拍了嗎？我腳溼了換雙鞋不可以嗎？他這是什麼態度？憑什麼把我當賊似的瞪著我？」卡卡兒和友人當下認為店家尚未製做餐點，決定不消費離開，卻遭店家要求付款，將飲料改為外帶，最後卻氣得將飲料甩在店家門外，店家將飲料杯垃圾撿起，並追過來塞進同行友人的提袋內，她痛批「這種強迫消費、限制人身自由、又惡劣態度的店，你們敢去嗎？」甚至留言教唆粉絲「請大家幫我留一顆星」。事後，店家在臉書回應此事，貼出當時的監視器畫面，還原事情過程，強調「店內規定是禁止在店內任何地方換裝，即便客人沒看到告示，我們也會再去口頭告知，不會去過問客人換裝的動機」，並公布當時監視器畫面，卡卡兒和友人走出店外，把飲料摔在店家門前的舉動，引發許多網友撻伐。至於對方搬出「消費者權益」，認為可以點餐後不付錢離開時，店家表示當下只好攔住報警，別的店家可能選擇息事寧人，但他們選擇去處理面對，更稱以和為貴的經營之道需慎選對象，呼籲卡卡兒「您以 KOL 、網紅身分教唆粉絲留下負評和惡意攻擊才是真正觸法，請您負起責任」。對此，一名自稱目擊者的方姓網友在《民視新聞網 Formosa TV News network 》報導的影片底下還原真相，當日在咖啡店不到 3 分鐘步程距離的飲料店，看到卡卡兒穿著不同的鞋子拍一堆照片，「為什麼在飲料店拍照的時候的鞋子跟進咖啡店時的不一樣，然後又在咖啡店的用餐區以鞋子溼不舒服想再換一雙，妳不是在前一家店的時候就換過了嗎？而且這段期間地板乾爽無比」，並稱「網美網紅沒有人要討厭，只是請尊重店家，妳不自重然後反過來說店家惡劣，還慫恿別人在店家的評論打一星，妳是不是該還給店家一個公道？」方姓網友接著補充，「如果我沒有眼花的話，似乎在咖啡店的時候都是不同套的，特地換裝到走路 3 分鐘內可以到的咖啡店，這個我可以接受，畢竟網紅工作在身」，卻不解為何工作結束後，換成私服以及溼掉穿起來不舒服的鞋子去咖啡店好好休息，卻還要在咖啡店內再換一次鞋。（編輯：賴詠璿）