買北市40年公寓「出租等都更」？過來人6點關鍵：要評估

台北市有不少屋齡稍大的房子，都更機會都有可能找上門。就有網友好奇，若買下北市老公寓後出租等待都更機會是不是好方法？就有過來人給出「6個關鍵點」，供有意這樣做的人評估狀況。
一名網友在論壇《mobile01》指出，家人有計畫在台北市大安區裡買下40年屋齡的老公寓，並打算出租不自住，等待都更機會，並好奇大概要等多久時間才能實現。
就有一位過來屋主分享經歷，房子位於北市堪稱最難都更的「萬華區」，而地主們 100% 全同意沒人反對，但也拖延了10年才開始動工，因此他認為，「要等都更，要看的是土地內容與附近環境，而非房子本身」。
這名屋主也列出 6 點關鍵點，希望其他有此計畫的人能夠看完後，再評估都更機會；
1、土地分區，先看土地分區容積，容積越高越好談。
2、計算自己想買的公寓容積是否用完，容積沒用完或旁邊是透天的優先。
3、建商都更意願，附近有店面或5樓加蓋的要考慮，要先問下鄰居有沒有建商來談，破局的原因是什麼，有建商來談，代表有利潤才會來談，建商不會無作功。
4、都更範圍內有幾個地主，若是土地持分是那種幾萬分之幾的，就算土地持分大也不要，這地主通常是繼承取得，人越多，意見就越多。
5、最好旁邊是私人平面停車場或是小公園，比釘子戶好談很多。
6、附近最好有都更成功的案例，有成功資訊可以詢問，資訊的正確性也高。（編輯：潘毅）