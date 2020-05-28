買北市40年公寓「出租等都更」？過來人6點關鍵：要評估

▲一位過來屋主分享經歷，並給出6個判斷關鍵點。（示意圖／取自pixabay）

台北市有不少屋齡稍大的房子，都更機會都有可能找上門。就有網友好奇，若買下北市老公寓後出租等待都更機會是不是好方法？就有過來人給出「6個關鍵點」，供有意這樣做的人評估狀況。一名網友在論壇《mobile01》指出，家人有計畫在台北市大安區裡買下40年屋齡的老公寓，並打算出租不自住，等待都更機會，並好奇大概要等多久時間才能實現。就有一位過來屋主分享經歷，房子位於北市堪稱最難都更的「萬華區」，而地主們 100% 全同意沒人反對，但也拖延了10年才開始動工，因此他認為，「要等都更，要看的是土地內容與附近環境，而非房子本身」。這名屋主也列出 6 點關鍵點，希望其他有此計畫的人能夠看完後，再評估都更機會；（編輯：潘毅）