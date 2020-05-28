何時解封？台大教授提「321 原則」：應該對自己更有信心

▲徐丞志發文全文。（圖／翻攝自徐丞志臉書）

新冠肺炎疫情趨緩，國內各項管制已在逐步鬆綁，而國境何時會再度開放也成為討論的話題。中央流行疫情指揮中心對於開放國境的態度比較保守，陳時中在昨（27）日記者會上表示，雖然大家期待開放，但「比台灣安全的地方不多」，仍要再評估。對此，台大化學系助理教授徐丞志提出「321原則」解封策略，認為台灣可以對自己更有信心。徐丞志昨日在臉書發文表示，「過去三個月台灣的防疫成績斐然，世界各國有目共睹，我們應該對自己更有信心才是！」徐丞志認為，中央疫情指揮中心想等到全球疫情平息再國境解禁可以理解，畢竟短期旅遊帶來的大量人流將造成防疫壓力。但徐丞志指出，「國內各大專院校和中央研究院，國際生和國際研究人員，至今還無法入境者初估約兩三千人」，這些人對於台灣的文化科技經濟上都有所貢獻，如果分批讓其入境，徐丞志認為以台灣過去三個月所累積的經驗和成績來看，應該能夠有效的去掌控才是。因此徐丞志提出了「321原則」解封策略：3 階段開放入境（學生、商務人士、旅遊大眾）。2 種檢測方法（核酸檢測加上血清抗體檢測）。1 個潛伏期隔離（兩周居家隔離）。徐丞志最後呼籲政府拿出時程表來，與大眾多溝通，認真考慮逐步開放國境的可能性與應對方案。（編輯：倪浩軒）