621天文盛事「日環食」在台灣就能看到！錯過要再等200年

天文界大盛事「日環食」又俗稱「天狗食日」，將在6月21日夏至當天登場，台北天文館預測，這次台灣有9個縣市能夠觀測到這個現象，而下次日環食能再度於台灣觀測到的機會，就要等到195年後了！
日環食奇景將於6月21日上午11時46分開始，至下午5時34分結束，約歷時5小時又48分鐘，環食帶自台灣本島通過金門、澎湖北側、雲林南部、嘉義縣、嘉義市、台南市北側、高雄市北側、花蓮縣南側及台東縣北側，共9縣市都可見到1秒至60秒的日環蝕，其他地區則能看見日偏食。
台北天文館解釋，本次日環食從非洲內陸至西太平洋，整個亞洲幾乎都在可見食的範圍，台灣位於環食帶上，全台食分皆超過0.92（月面掩入日面的視直徑比）。以台北為例，食分為0.937，可看到遮蔽日面達91.7％的日偏食，而中南部部分地區位在寬47公里左右的環食帶上，遮蔽日面可達97％以上，食分超過了0.99。下次發生環食帶大範圍覆蓋台灣的日環食，要等將到 2215 年。
台北市天文館也特別提醒，「日食或一般太陽的觀測，須非常注意安全。絕對不可以在沒有任何保護裝置下以肉眼直視太陽，否則可能會造成視力的永久傷害！一定要使用適當減光設備，如日食專用墨鏡，或以投影方式觀察確保安全」。（編輯：潘毅）
全台各地日食時刻表：https://www.tam.museum/astronomy/forecast_detail.php?lang=tw&id=389