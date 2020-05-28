621天文盛事「日環食」在台灣就能看到！錯過要再等200年

天文界大盛事「日環食」又俗稱「天狗食日」，將在6月21日夏至當天登場，台北天文館預測，這次台灣有9個縣市能夠觀測到這個現象，而下次日環食能再度於台灣觀測到的機會，就要等到195年後了！日環食奇景將於6月21日上午11時46分開始，至下午5時34分結束，約歷時5小時又48分鐘，環食帶自台灣本島通過金門、澎湖北側、雲林南部、嘉義縣、嘉義市、台南市北側、高雄市北側、花蓮縣南側及台東縣北側，共9縣市都可見到1秒至60秒的日環蝕，其他地區則能看見日偏食。台北天文館解釋，本次日環食從非洲內陸至西太平洋，整個亞洲幾乎都在可見食的範圍，台灣位於環食帶上，全台食分皆超過0.92（月面掩入日面的視直徑比）。以台北為例，食分為0.937，可看到遮蔽日面達91.7％的日偏食，而中南部部分地區位在寬47公里左右的環食帶上，遮蔽日面可達97％以上，食分超過了0.99。下次發生環食帶大範圍覆蓋台灣的日環食，要等將到 2215 年。（編輯：潘毅）