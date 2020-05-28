直播／挑戰連46天無本土病例　陳時中桃竹台南趴趴走

中央流行疫情指揮中心指出，昨（27）日無新增病例，且已連續45天無新冠肺炎本土確診個案。指揮官陳時中昨日出席廣播節目針對相關解禁則提到，就算6月7日前有零星的本土確診個案，也不會因此取消放寬措施，且每天的直播記者會也將調整為每周一次。請跟著《NOWnews今日新聞》鏡頭一起關心最新疫報。
指揮中心截至27日統計，我國有441例確診新冠肺炎，7人死亡，419人解除隔離，其餘持續住院隔離中。而端午連假即將到來，賣不賣自由座持續引發爭論。尤其，昨日陳時中和交通部長林佳龍出席活動口徑一致稱可賣，但要總量管制。
不過有民眾認為「仍怕怕的」，且自由座確實難以管控數量，也因此高鐵公司今天零時開賣的端午連假車票仍維持全車對號座。至於出國禁令何時解除？陳時中則說，短期內仍不建議出國旅遊，畢竟比台灣安全的地方不多。同時，為促進防疫樂活，陳時中本周預計將陸續前往新竹、桃園、台南等地，也成為關注焦點。
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