解封暖身！指揮中心公布「實聯制指引」保個資

中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，因為國內新冠肺炎疫情風險降低，將鬆綁民眾生活防疫措施。為了讓民眾生活及產業經濟在一定的安全條件下，逐步恢復正常運作，考量實務作業、諮詢專家並與相關部會研商後，公布實聯制措施指引。
指揮中心指出，實聯制主要是有疫調需求時，可立即聯繫曾出入同一場所人士，考量實務上各場域屬性不同，在開放集會活動時，較難有統一做法，因此提供指引，要讓大家因地制宜照著實行。
指揮中心進一步說明，為確保個資保護，各場域所蒐集的民眾個人資料，要求指定專人辦理並善盡資料保護責任，最多存放28天，之後必須刪除或銷毀。這些資料只能在配合疫調時使用，不可用於其他目的，蒐集方式可採用紙本或電子，如使用電子方式蒐集，必須採行資安防護措施。此外，蒐集民眾個人資料時，應明確告知當事人包含蒐集機關、目的、個人資料項目、利用期間、利用對象及方式、當事人依個資法可請求的權益及不同意提供時的影響等7項資訊。
指揮中心表示，若6月7日後國內仍維持本土病例零確診或無社區感染，將擴大鬆綁生活防疫規範，民眾只要配合實聯制，及落實個人防護措施(勤洗手、無法維持社交距離時佩戴口罩)，從事各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。