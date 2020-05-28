解封後秒去日本玩？他提醒「一關鍵差異」：須先做好覺悟

▲住在台灣的日本部落客提醒，就算解封了，現在去日本玩恐怕也不會有美好的經驗。（圖／翻攝自「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」臉書）

新冠肺炎疫情趨緩，不只國內各項管制措施逐漸鬆綁，日本也在日前宣布結束「緊急事態宣言」，國境開放也成為被討論的議題，許多民眾關心台日之間何時能重新回復旅遊來往，畢竟日本一直是台灣人最愛的旅遊勝地之一。對此，目前居住在台灣的日本網紅部落客提醒，即便兩國政府解封，現在去日本旅遊得做好「不會太愉快」的心理準備，並解釋了原因。這位住在台灣的日本部落客，經常在臉書粉專「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」分享台日兩地的生活觀察。他昨（27）日發文表示，「日本的緊急事態宣言結束了」，之後居家隔離限制也會進一步放寬，或許到了秋天台日之間便可以恢復旅遊往來。但「歐吉桑」強調，解封後想去日本旅遊的台灣人必須做好心理準備，「不一定會有美好的旅遊經驗」，很可能會遇到讓你不爽的事情或遇到不友善的日本人。為什麼呢？「歐吉桑」解釋，在這次疫情之前，日本人只要知道對方來自台灣大多就會非常溫柔，但是疫情之後就不同了。「歐吉桑」直言「很多日本人只知道疫情原因是從國外來的，如果那些日本人看到講中文的人的話，怎麼能表達出友好的態度？」雖然疫情原因與台灣無關，但現在很多日本人認為經濟受到疫情影響變得很糟糕，日本國內自己本身的壓力很大，社會正在尋找可以消除憤怒的對象，這時候台灣人去日本旅遊，很可能會遇到敷衍、排斥、甚至是敵意的狀況，尤其在鄉下更是如此。如果還是很想一解封馬上就去日本的話，「歐吉桑」建議透過旅行社安排或聯繫日本導遊，由日本人帶著旅客觀光，比較可以讓當地人放心，避免衝突發生。「歐吉桑」最後再提醒，「日本人的『建前と本音』（場面話／真心話）、『偏見』、『保守民族性』有點嚴重」，台灣人在前往日本前一定要好好考慮，做好覺悟與心理準備。（編輯：倪浩軒）