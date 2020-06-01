中央力推臨海建設　合嘉快意人生搶推建案未來看漲

▲八里區內有台北港與台61、64雙快速道路，是北台灣重要的海陸貿易交通要塞。（圖/公關照片）

▲「合嘉快意人生」周邊有8大主題公園與自行車道，輕鬆享受綠意景觀與休閒愜意時光。（圖/公關照片）

▲【合嘉快意人生】目前推出2房總價438萬起與3房總價636萬起的優惠方案(需另購車位)，吸引不少年輕人和小家庭前來詢問。（圖/公關照片）

國家建設在八里，隨著台北港特定區都市重劃區完成後，連帶帶動就業機會以及週邊林口、八里地區的房屋隨之林立，各建商紛紛進駐搶地，合嘉建設率先拔得頭籌，先行推出「合嘉快意人生」新住宅大樓，針對雙北的首購、首換族群的需求，主打4種不同房型，多元因應不同的家庭居住需求。「台北港特定區」同時多重優勢條件交通、觀光、休閒、文創、產業、樂活等６大特點，是國際複合的港灣城市，仿效高雄港成功案例，台北港特定區已經陸續進行11項公共建設。其中雙快交通優勢， 台64快速道路串連台北都會圈形成黃金軸線； 台61快速道路直抵桃園國際機場，另預計2024年完工的淡江大橋，及後續規劃的八里輕軌，更讓八里未來繁榮發展指日可待。交通時間換取合宜房價，海闊天空闊綠天地，掀起「快意人生」置產潮。「台北港重劃區」新北市閃耀五星計劃之一，合嘉快意人生搶得先機，極佳交通地理位置，坐擁約5公里綠色廊道，8大主題公園圍繞週邊，天天都可以看海景、品咖啡、吃海鮮，還可以騎在左岸自行車道享受單車遊。建案總樓層為1至15樓、地下4層，規劃平面車位，正2房總價 438萬起 (需另購車位) ，月付只需 1萬5起，對於目前在租屋的雙薪家庭來說，房貸和房租相差不多，但卻能實實在在擁有自己的房子，在這一點上吸引不少首購家庭前來賞屋探詢。另外，社區還有多樣、豐富的公共設施可使用，讓住戶能享受到非常完善規劃的優質生活。合嘉快意人生專案經理李延華表示，以新北市目前房價來看，幾乎都是30萬起跳，但台北港重劃區房價還在2字頭，待日後台北港特定區產業專用區商業運轉成形，就業人口進駐，勢必將帶動住宅需求，房價也跟著水漲船高，所以現在搶先推出低總價新成屋，是絕對的購屋優惠，加上八里兼具天然景觀及人文的環境，基本生活機能成熟，整體來說是非常有利於年輕人、小家庭來買入第一間房的潛力區域。

【合嘉快意人生】

接待會館：新北市八里區頂罟一路73號1樓(商港公園旁)

預約鑑賞：https://bit.ly/2WKVRoO

貴賓專線：02-2610-2323

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