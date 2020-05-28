港人來台帶動房價？專家揭真相：買一間房等他漲「最笨」

▲ Sway 發文全文。（圖／翻攝自 Sway 房市觀測站臉書）

台灣的房價始終是近年來國人關心的議題，無論是希望房價跌或是希望漲，總之就是與所有人生活息息相關，每隔一段時間房價就會用不同形式的話題再度登上媒體版面。而最近則是隨著「港版國安法」通過，港人移民來台受到關注，房價將因此上漲的消息也不逕而走。對此，房市部落客 Sway 表示，這些都只是話術，更直言最笨的人就是「買一間房等他漲！」Sway 今（28）日在臉書粉專「 Sway 房市觀測站」發文表示，看到一堆黑心新聞，比如「香港來台大買」，就知道又有不少人要被誆上車了。 Sway 強調，美國都宣布香港視同中國，取消香港優惠關稅等待遇，那港資就是中資阿，「你何時怕過中資來台了？」 Sway 指出，有錢的香港人早就去英國跟加拿大，中產的香港人也怕離開香港找不到工作，移民不是「把香港的房子賣掉，就可以移民」那麼簡單。且受到疫情影響，多數的台商都損失慘重，只有少數的台商因轉單而獲利，哪裡來的疫情趨緩後會有「台商效應」？ 關於房市， Sway 直言自己還是只有老話一句：有錢就買，沒錢就租；有需要住就買，沒需要住就不買。更強調最笨的人就是「買一間房等他漲！」Sway 最後建議，把錢拿去投資台灣股市都勝過投資台灣房地產，「十年前隨便買一張台積電都大勝十年前買一間房，如果十年前你隨便買的是大立光，也大勝買一間帝寶」。（編輯：倪浩軒）