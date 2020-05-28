口罩即將解禁！中衛「6點聲明」籲冷靜：不會那麼好買的

▲中衛發表 6 點聲明。（圖／翻攝自 CSD 中衛臉書）

▲中衛發文全文。（圖／翻攝自 CSD 中衛臉書）

新冠肺炎肆虐讓全球口罩搶翻天，台灣也實施口罩購買實名制，由政府統一配售。不過隨著疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨（27）日宣布， 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。聽到即將解禁的消息，許多民眾紛紛摩拳擦掌。對此，口罩廠商 CSD 中衛也發聲明提醒， 6 月份口罩還是不會太好買，要大家先有心理準備。中衛今日在臉書發文表示，下週口罩即將開放自由購買，透露每天都收到超過 500 封的私訊詢問，「感受到你們的激動了。」中衛並生動標註「幸福來得太快」、「我們都有點招架不住」的關鍵字。但隨後中衛也解釋，中衛仍是口罩國家隊的一員，「 6 月份，中衛口罩還是持續被徵收 45％ 的產能！所以是不會那麼好買的。」接著列出 6 點聲明：1.中衛 6 月份仍有口罩國家隊的責任，政府採每日定額徵用 45％ 的產能。2.因製作、配送及通路上架作業時間影響，各通路到貨時間不一定。3.不同的通路會販售不同的中衛口罩款式及顏色。4.中衛沒有配合任何團購的活動，不要受騙上當。5.中衛不會販售給一般消費者，必須到中衛配合的通路購買。6.中衛產線員工已於過年期間加班到現在，他們需要適當的休息。最後中衛在文末標註「防疫新生活」、「我們還是國家隊」、「口罩半徵收中」等關鍵字，呼籲民眾要有心理準備， 6 月分中衛口罩沒有那麼好買。（編輯：倪浩軒）