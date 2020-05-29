NOW早報／真的不想移民台灣！港女「196字淚訴」：別再罵

近期中國大陸人會上提出「港版國安法」，導致上萬香港人走上街頭示威，我國總統蔡英文也於 27 日指出政府將針對港人的人道救援提出專案，引起兩派意見的論戰。然而在網路上就有一位香港女大生寫下「其實不想移民台灣」的 196 字長文直呼「不要一竿子打翻香港人」，引起熱議。

這位女網友在網路論壇《 Dcard 》上 PO 出了一篇「我是不想移民台灣的香港人」的文章表示，「沒錯，香港真的快淪陷了，可是我跟大家在連登看到的香港人不一樣，我不想移民去台灣！」文中長達 196 字，表達自己希望台灣不要一桿子打翻所有香港人，「不是說台灣不好，我喜歡台灣的風土人情，只是考慮事業發展，台灣不是一個選擇，請版上的大家不要再把所有香港人看成一樣，不是每一個都那麼沒禮貌、沒文化，不是每一個都那麼自私自利，針對於香港難民，我本人是反對的，移民政策一定要有，要有一定的門檻，不能把台灣這寶島看成後門」。





她更直言，「所謂的『今日香港，明日台灣』是指一國兩制，請台灣人好好守護民主自由，我們香港黃泉之下再見，以上」，此篇文章一出立刻引起大量網友熱議，這位香港女大生更補充「一堆喊要移民台灣的香港人，我個人認為就是沒外國國籍或沒很多財產的人，而且大部分都是年輕人，正如大家所說，移民台灣門檻低而且台灣又是說中文，所以對於他們來說算是唯一離開香港的方法，然且現在有人說要難民潮去台灣，我個人是反對的，我有不少台灣朋友當工讀生，畢業後要跑兩份工作去維持生計，香港人（特別是現在這一代）不願捱又吃不得苦，去台灣我怕會影響當地的經濟民生，所以移民政策是一定要堅持的」。



今日天氣／鋒面滯留影響 各地仍有短暫陣雨



今（ 29 ）日白天鋒面仍滯留在台灣上空，天氣仍不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，其中在午後各地山區及近山區平地需留意短時強降雨，清晨至上午中南部沿海也要留意較大雨勢，出門需攜帶雨具；氣溫方面，各地低溫約 23 至 25 度較舒適，高溫普遍在 29 至 32 度，沒下雨時較悶熱。



中國人大通過港版國安法 蔡英文譴責：不會坐視不管



中國全國人大昨（ 28 ）天下午通過港版《國安法》。對此，總統蔡英文在臉書發文表示，中國打破「香港 50 年不變」的承諾，導致香港情勢惡化，也對區域穩定造成衝擊；台灣有責任與國際民主陣營的夥伴們攜手合作，持續撐香港、撐港人，不會坐視民主、自由、人權在香港倒退。



▲蔡英文總統。（圖／記者林柏年攝） 零確診連發！陳時中：放寬探病規定 住超過七天可探視



中央流行疫情指揮中心再度捎來好消息，昨（ 28 ）日還是零確診，累計本土個案已經連續 46 天零確診，考量到現在台灣社區相對安全，指揮中心昨天也再度放寬探病規定，指揮官陳時中表示，昨天起將開放住院超過七天者，可每天探視一次且每位病人兩位訪客。



▲新冠肺炎疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心召開記者會說明最新疫情。（圖／NOWnews資料畫面） 卡卡兒爆甩飲料！目擊者「抖出真相」打臉：該還店家公道



擁有 32 萬粉絲的網紅卡卡兒 26 日在臉書貼文哭訴「我第一次被店家這樣欺負！我此生難忘！」她當日到台北市某咖啡廳消費，因腳溼想換雙鞋，卻遭店家以「禁止商業攝影」為由阻止換裝行為，事後教唆粉絲給予店家「一顆星」評價；豈料店家老闆回應曝光之後，風向卻隨即逆轉。事後更有目擊者在網上還原事發經過，認為「該還給店家一個公道」。



▲卡卡兒和友人走出店外，把飲料摔在店家門前。（圖／翻攝當事店家臉書） ▲目擊者還原事件。（圖／翻攝自《民視新聞網 Formosa TV News network 》 Youtube ）