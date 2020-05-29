台灣接手香港成為金融中心？她舉一小事斷言：絕對不可能

▲范琪斐發文全文。（圖／翻攝自范琪斐的美國時間臉書）

隨著「港版國安法」推動，美國批評香港不再擁有自治，揚言未來可能取消目前賦予香港的特殊待遇。事實上不只美國，全球都很關注香港的近況，而一旦香港失去特殊地位，許多台灣民眾不免好奇，台灣有機會代替香港成為亞洲國際金融中心嗎？對此，資深媒體人范琪斐直言「絕對不可能！」並以親身經歷的小事為例解釋。范琪斐今（29）日在臉書粉專「范琪斐的美國時間」發文表示，最近有朋友在問，香港如果失去國際金融中心的地位，台灣有沒有可能接手？對於這問題，范琪斐透露自己很少會這樣鐵口直斷，但「我現在就可以告訴你：絕對不可能。」隨後范琪斐更直言，「台灣金融業之落後，已到讓我瞠目結舌的地步。」她以最近親身經歷的小事為例解釋，「別的不講，我在美國十分鐘在線上可以完成的銀行開戶，在台灣我搞了兩個星期。對，也就是我要拿錢給它，都這麼困難。」范琪斐最後表示，之後再細細抱怨，看來還有很多細節讓她感到困擾。而心有戚戚焉的網友紛紛在底下留言回覆說，「光印章、還有辦很多業務要跑去原開戶地才可辦理、還有銀行人員的英文水準...就知道不可能！」、「台灣管制金融大於創新」、「要申請個網路銀行也是很麻煩」、「台灣的金融業應該是世界級的保守吧」、「台灣金融法規的落後跟官員的顢頇也很嚴重」。（編輯：倪浩軒）