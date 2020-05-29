快訊／零確診破功！增1例俄羅斯境外移入且二採確認　　

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例(案442)，為20多歲男性，今(2020)年2月赴俄羅斯就學，5月25日晚間(台灣時間5月26日凌晨)與其他95名國人集體搭機至日本轉機返台，此新增境外移入病例也讓台灣挑戰連8天零確診破功，但已連續47天無本土病例。
指揮中心指揮官陳時中指出，個案於5月15日起出現喉嚨痛症狀，16日出現嗅覺喪失及全身倦怠等症狀，26日入境時主動通報，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所隔離，檢驗結果有點弱陽性，但當時先判陰性，後因個案曾有嗅覺異常情形，為求慎重，昨日進行二採，於今日確診，目前於醫院隔離治療中。
陳時中表示，與個案同行返台的其他95位民眾檢驗結果均為陰性，持續於集中檢疫所健康監測。衛生單位目前已初步掌握個案接觸者共14人，其中3人為個案同校同行返台接觸者，11人為航空公司機組員(未入境)，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知日本；將進一步調查同班機是否有其他旅客，以進行接觸者匡列。
根據指揮中心統計，國內昨日新增169例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報71,750例(含70,790例排除)，其中442例確診(今日新增案442)，分別為351例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，420人解除隔離，其餘持續住院隔離中。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。