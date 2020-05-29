迷你空氣清淨機有效？女拆解看傻　內行揭真相：沒有被騙

▲內行網友指出，紅圈部分的黑毛刷是負離子釋放器。（圖／翻攝爆系知識家）

近年來因為空氣品質變差，不少人都會購買「空氣清淨機」，希望能減緩Pm2.5 對呼吸道的摧殘。就有網友曬出購買到「迷你版」空氣清淨機，並好奇拆開機器一看，沒想到內部構造簡單到令人傻眼，她更疑惑該機器是否真有實際作用，隨即也釣出內行人揭開真相。一名女網友在臉書「爆系知識家」發文，因為出於好奇心，將網購來的迷你空氣清淨機拆開一看，發現裡面構造實在過於簡單，不禁讓她好奇機器是否根本沒作用，「自己是不是被糊弄了」。內部構造圖曝光後，立刻有內行網友給出真正解答，「看起來像是負離子產生器」、「如果白色那條線尾端，運作時有噴氣，那可能是負離子產品，不過只有一管在噴氣，基本上也是開個心安的而已」、「確實是負離子產生器，那個毛刷就是，只是很爛」、「負離子還會讓手摸起來粉粉的，只是這個量不夠大」、「還是有一定的作用啦，只不過是在這台機器的方圓10～30公分左右」、「這個通常200左右，裡面的黑盒子是負離子產生器，黑毛刷是負離子釋放器」。另外也有不少網友幽默回應，「是讓你心靈清淨的」、「這是冷氣機，拆開後，心都涼了」、「你還有負離子，我的只有風扇跟海綿」、「如果跟我說是門鈴，我還真的信了」。（編輯：潘毅）