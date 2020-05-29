台澎航線夯　6月華信立榮航空大飛機伺候

看好澎湖在新冠肺炎後疫情時代的觀光商機，從6月份起台灣--澎湖航線將增加飛國際線的大飛機，其中立榮航空空中巴士A321將有472架次的加班機，提供55488座位數﹔華信ERJ將增班65架次，ART61架次，計提供11030座位數，合計增加6萬6518座位數，其中端午節4天連假，預計會釋出4萬個機位。



▲澎湖因位處離島，往返都要搭乘飛機或大型客輪，具備「準出國」的FU 。（圖／記者張塵攝，2020.05.29） 臺灣疫情雖已趨緩，但是全球仍有許多國家的疫情嚴峻，中央疫情指揮中心因此出國禁令尚未解除，國內旅行社業者認為，暑假國內的國民旅遊將取代出國，尤其澎湖因位處離島，往返都要搭乘飛機或大型客輪，具備「準出國」的FU。





華信、立榮航空在澎湖旅遊推介會上面宣布，為配合澎湖國際海上花火節活動，以及6月底的端午節連假，將加開班次、放大機型服務消費者﹔華信航空宣布6月澎湖增飛64架次，全部換飛國際線可載客104人的ERJ客機；立榮更是豪邁推出472班A321型大飛機。



▲澎湖因為零確診造就了防疫紅利，7月暑假還有花火節活動的加持，安心旅遊補助方案，華信航空也將增加更多的班機往返台澎之間。（圖／記者張塵攝，2020.05.29） 據華信航空經理陳光益表示，澎湖因為零確診造就了防疫紅利，相對於出國的高風險，為了迎接即將到來的7月暑假，還有花火節活動的加持，加上交通部觀光局推出的安心旅遊補助方案，華信航空也將增加更多的班機往返台澎之間。





澎湖機場自5月開始就成為全國最忙碌的機場，預估6-9月期間還是會在全台灣獨領風騷，試想1座中型的離島機場竟能超越國內最大的桃園國際機場，以及首都松山機場，創下澎湖機場開場以來最光榮的紀錄，這一切則要拜疫情之賜。







