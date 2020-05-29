20歲前不能抽煙！菸害防制法草案出爐　電子菸也全面禁賣

衛生福利部國民健康署今（29）預告《菸害防制法》修正草案，除了將所有以尼古丁取代菸草為原料的產品通通納為「菸品」，更將電子菸、加熱菸等新興菸品歸類為「類菸品」，並明訂全面禁止「類菸品」製造、輸入、販售、供應，吸菸年齡門檻從18歲提高至20歲，酒吧、夜店也將納入禁菸場所。
根據國康署「108年青少年吸菸行為調查」結果顯示，去年全台青少年紙菸吸菸率10年來首度攀升，推估全台有逾8萬名青少年吸菸；電子菸使用率也從增加逾50%，推估有5.7萬青少年使用。
國健署署長王英偉表示，在國內有超過82％吸菸者在20歲前就開始吸菸，有鑒於美國已於2019年12月立法通過提高禁止吸菸年齡至滿21歲、新加坡也已從目前的18歲分三年逐步調高到21歲，泰國提高至20歲，因此跟進，將合法抽菸年齡從18歲提高至20歲；另首次將「類菸品」字樣入法，明文禁止類菸品製造、輸入、販賣、供應、使用、展示及廣告，違反者最高罰緩金額從5萬，一口氣提高至5000萬元，致力杜絕電子煙及其他類菸品對於國民的健康危害。
另外，為確保國人於室內公共場所能免於二手菸危害，刪除半戶外、開放空間的餐飲場所、雪茄館、下午9時以後開始營業且18歲以上始能進入視聽歌唱場所，不受禁菸限制規定，並增訂酒吧、夜店未設獨立空調及獨立隔間室內吸菸室者，為禁止吸菸場所。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！