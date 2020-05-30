瑞德西韋5天火速核准輸台　僅用於重症患者

為保障國內病人接受治療權益，中央流行疫情指揮中心今（ 30 ）日指出，食藥署已針對瑞德西韋藥品發出「有條件核可」藥品許可證，最快 7 月底可以抵台，預計儲備 1 千人次藥品用量，未來僅能用於重症患者使用，台灣是繼日本後，第 2 個針對瑞德西韋發出許可證的國家。
指揮中心指出，鑒於瑞德西韋的療效及安全性已有初步證據支持，且國際間也陸續核准該藥品使用，基於國內公共衛生需求、醫療利益與風險平衡，與會專家建議，食藥署可依據藥事法第 48 條之 2 規定，有條件核准該藥品專案輸入使用於重度新型冠狀病毒感染的病人，該藥品輸入後，藥商仍須執行風險管理計畫，以保障病人用藥安全。
指揮中心研發組副組長吳秀梅表示，過去核准新藥品輸入須 360 天審查，包含毒理學、藥物動力學、臨床、統計等各專業團隊通通動起來，僅用 5 天就「超速」審核通過，不過只發出「有條件核可」藥品許可證，後續還會要求藥廠提供更多資料審查。
吳秀梅說，會與藥商爭取第 2 批藥物輸台，順利的話 7 月底可以抵台，希望儲備 1 千人次藥品用量，但還要由指揮中心做最後定案。
專家諮詢小組召集人張上淳說，臨床使用會要求病人持續監測腎功能、肝功能，使用的個案都要通報食藥署，顧及病人的權益同時，也能將此一普遍認定有效的藥使用在病人身上。
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