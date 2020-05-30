澎湖優鮮加持！講美楊連春開發紫菜蝦餅開創一片天

▲楊連春種植紫菜將近25年，加入「澎湖優鮮」成為澎湖人工紫菜的養殖大戶，現在又研發好吃的紫菜蝦餅、紫菜蝦卷、紫菜丸等加工食品，讓澎湖紫菜進入消費者家中的冰箱。（圖／記者張塵攝，2020.05.30）

家住澎湖白沙鄉講美村的楊連春，種植紫菜將近25年，後來因曾當過村長，澎湖縣政府要推廣「澎湖優鮮」認證的計畫時，楊連春礙於情面只好「捧場」一下，不過也因此成為澎湖人工紫菜的養殖大戶﹔勤勞的越南籍太太黃氏竹芳也順勢與餐廳開發商品，這些好吃的紫菜蝦餅、紫菜蝦卷、紫菜丸等加工食品，讓澎湖紫菜進入消費者家中的冰箱。

▲澎湖海蝕平台所生長的紫菜，是台灣產量最多、質地優良的品種，白沙鄉的姑婆嶼、屈爪嶼、空殼嶼等地為野生紫菜的故鄉。（圖／記者張塵攝，2020.05.30）

澎湖海蝕平台所生長的紫菜，是台灣產量最多、質地優良的品種，白沙鄉的姑婆嶼、屈爪嶼、空殼嶼等地為野生紫菜的故鄉。紫菜的營養成分很高，深受消費者青睞，澎湖縣政府在講美海域發展人工養殖，由於紫菜種苗培育需技術性，一般養殖戶無法自行培育，在水產種苗繁殖場輔導之下，目前每年培育出紫菜種苗大約9~10萬粒。紫菜養殖約在每年10月下旬至3月底進行，每45-60天可以採收一次，每年產量約2～3萬斤，目前養殖為冬季副業，屬於小農養殖，養殖戶約15戶左右。

▲現在搭配紫菜加工食品研發，還有縣政府的「澎湖優鮮」品牌加持，幫楊連春開闢出一條康莊大道。（圖／記者張塵攝，2020.05.30）

楊連春說明，近年來由於天然食品大行其道，含豐富維他命的野生紫菜不敷市場所需，人工養殖紫菜也應運而起，往年人工養殖培育幼苗的木板約20尺長、6尺寬，生長良好紫菜每坪售價都在3,000元左右，現在搭配紫菜加工食品研發，還有縣政府的「澎湖優鮮」品牌加持，可以幫業者開闢出一條康莊大道。

▲紫菜蝦卷中紫菜飽滿，還有花枝、蝦仁的綜合餡料，用油煎的酥脆可口，吃得出濃濃的澎湖海味來。（圖／記者張塵攝，2020.05.30）

楊連春夫婦與餐廳研製出來的紫菜加工品，受到許多觀光客的青睞，尤其是紫菜蝦卷中紫菜飽滿，還有花枝、蝦仁的綜合餡料，用油煎的酥脆可口，吃得出濃濃的澎湖海味來。而紫菜蝦卷、紫菜丸也可用現在最夯的氣炸鍋料理，十分方便。

雖然今年發生新冠肺炎的疫情，讓澎湖的觀光業苦不堪言，但楊連春認為危機就是轉機，澎湖優鮮的業者剛好可以思考轉型之路，善用網路朝電商通路發展，趁著這波宅經濟讓澎湖邁向另一個高峰。



