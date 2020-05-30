我台灣我驕傲！全球旅客20大夢想旅遊地　台北也上榜

新冠肺炎蔓延全球，世界各國實施邊境管制措施，民眾的旅遊計劃也因此停擺，觀光及旅宿產業大受影響，不少人期盼疫情過後能盡快恢復往常生活，國際訂房網站統計，在2020年全球旅客的「夢想目的地」，台灣台北從1000個地點中脫穎而出，名列20，而前3名分別是是英國倫敦、俄羅斯聖彼得堡、法國巴黎。根據訂房網站Booking.com對用戶「住宿心願清單」統計，列出20大全球旅客夢想目的地，其中台北自1,000個目的地中脫穎而出，躋身進入成為全球第20名！前5名則分別為英國倫敦、俄羅斯聖彼得堡、法國巴黎、俄羅斯莫斯科以及阿拉伯的杜拜等大城市。第6名至第10名為日本東京、泰國曼谷、土耳其伊斯坦堡、西班牙巴塞隆納及美國紐約；第11名到20名依序排名則為印尼峇里島、俄羅斯阿德列爾、義大利羅馬、葡萄牙里斯本、荷蘭阿姆斯特丹、捷克布拉格、西班牙馬德里、俄羅斯索奇、德國柏林及台灣台北。隨著國內疫情趨緩及政策推廣，台灣旅客收藏的住宿數量更是高居全球第九，僅次於俄羅斯、德國、西班牙等國，而台灣旅客的夢想旅遊目的地，在國外部分，前3名皆為日本城市，依序為東京、大阪、京都，緊接著為其他亞洲大城市，包括泰國曼谷、清邁、日本奈良、南韓首爾、越南胡志明市等，顯示台灣旅客對鄰近亞洲國家的旅遊渴望；國內最受歡迎的城市，則依序為台北、台南、花蓮、台中、高雄。值得注意的是，國內防疫有成，台灣旅客「住宿心願清單」中，收藏的國內住宿地點占比為89%，較2019年成長了45%，也間接顯示台灣旅客對於國內疫情的信心和出遊的期盼。