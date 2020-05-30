酒客開直播挑戰公權力！分局長氣炸帶隊臨檢掃蕩

▲離島民眾深夜在KTV唱歌，酒酣耳熱之際「HIGH」到最高點，竟有女公關就坐在男客膝上，忘情扭擺搖愰，疑似未依規定保持社交安全距離。（圖／馬公分局提供）

▲馬公分局強調，縣府已公告八大行業店家需落實實名制登記，並保持社交安全距離，且符合公共、消防安全檢查合格等條件下才能營業。（圖／馬公分局提供）

澎湖馬公有民眾深夜在KTV唱歌時，竟然在網路開直播公然挑戰公權力，由於畫面中明顯未維持社交距離，馬公分局長廖修鴻立即親自率隊執行臨檢掃蕩勤務，他當場告誡業者不要心存僥倖，只要違反防疫規定，或是妨害風化做出影響治安的不法行為，警方將蒐證移送各主管權責機關裁處、依法究辦。馬公分局表示，這一群人深夜在KTV唱歌，酒酣耳熱之際「HIGH」到最高點，竟有女公關就坐在男客膝上，忘情扭擺搖愰，疑似未依規定保持社交安全距離，令警方傻眼的酒客還大辣辣開直播，似乎想要挑戰公權力，讓大家以為警方不趕取締，進而對防疫聯合稽查成效產生質疑。澎湖最近有些娛樂場所發生酒客的鬥毆事件，為有效遏止此一歪風，馬公分局特別在深夜時段，由分局長廖修鴻親自率隊，針對這些易生治安事故營業場所執行專案防疫臨檢、掃蕩勤務。廖修鴻除當面約制、告誡各業者，應配合落實各項防疫措施之外，並不得有妨害風化（俗）或其他影響治安行為，違反者，將依法蒐證移送各主管權責機關裁處、依法究辦。馬公分局強調，自5月13日起公告八大行業店家需落實實名制登記，並保持社交安全距離，且符合公共、消防安全檢查合格等條件下才能營業，並由縣府組成防疫聯合稽查小組，於夜間時段針對轄內卡拉OK、KTV、PUB特定營業場所實施稽查，以防止疫情群聚感染。馬公分局長廖修鴻表示，國內疫情雖然已日漸趨緩，為守護國人健康與安全，並有效維護純樸社會風氣及良好治安，警方除配合縣府執行聯合稽查工作外，將持續規劃執行專案性臨檢、掃蕩勤務，以杜絕業者心存僥倖，影響疫情與治安。