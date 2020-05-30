口罩解禁了！全家首批限量2萬盒「價格、開賣時間」曝光

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心於 27 日宣布 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。對此，知名超商「全家」也宣布將開賣醫療用口罩，更曝光價格、開賣時間。
綜合媒體報導，全家於今（ 30 ）日公佈口罩開賣資訊，表示自 6 月 2 日起，民眾就可至全台門市購買口罩，而首批限量 2 萬盒且每片價格低於 5 元。不過，全家也強調因各店配給數量有限，希望民眾根據需求進行購買。
全家指出，為了配合政府防疫，同時提供民眾更多口罩購買選擇，全家也積極和口罩製造商協調，目前訂定首批將提供 2 萬盒口罩，且「限制只能盒購」。
價格部分，將以 1 盒 50 片原價 399 元賣出，但目前因優惠價僅要 299 元。倘若民眾為全家會員，將再折扣 50 元，只需 249 元就能購買，等於 1 片價格低於 5 元。（編輯：陳雅雲）
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