一週天氣快看！午後雷陣雨旺盛　這天起高溫恐破36度

短暫的陽光露臉，恐怕又要出現陣雨，根據氣象局預報，今（３１）日台灣各地及澎湖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率，金門及馬祖有局部短暫陣雨；西南風影響，清晨至上午中南部地區也有局部短暫陣雨或雷雨。明（６／１）日台灣各地及澎湖大多為多雲到晴，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，金門及馬祖有局部短暫陣雨；清晨南部地區也有零星短暫陣雨，另外今、明兩天金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。氣象局表示，未來一週（６月１日至６日），皆是西南風影響的天氣型態，各地大多是多雲到晴的天氣，但是需要注意的是午後雷陣雨的狀況，在山區及近山區有局部較大雨勢發生的機率，另外，中南部沿海地區受環境風場和陸風輻合影響，於清晨至上午間有局部短暫陣雨的可能性；氣溫方面，各地悶熱，紫外線指數也容易達到過量甚至危險級，氣象局提醒，外出活動請注意防曬並多補充水份。若較為細分天氣狀況，下週一、下週二（６月１日、２日）西南風仍伴隨著些水氣，這會使得午後雷陣雨容易發展得比較旺盛，除了山區及近山區平地以外，西南風的下風側，也就是大臺北地區、宜蘭、花蓮、基隆一帶也需留意。下週三至下週六（３日至６日）西南風伴隨的水氣減少，在乾燥的空氣影響下，午後雷陣雨影響的範圍較侷限於山區，平地受影響的機率降低；但氣溫會因為乾燥的西南風而更加增高，各地高溫普遍在３０、３１度以上，其中大台北地區及中南部地區可能出現３４至３６度高溫，相當炎熱。