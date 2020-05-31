台灣馬路跟國外比算爛嗎？網揭「背後真相」：已經算好了

▲台灣馬路跟國外比算爛嗎？不少網友認為，比起一些待開發及較落後的國家，台灣其實已經算好了。（示意圖／取自pixabay）

台灣的道路無論是巷弄或大馬路，經常可見坑洞、填填補補的狀況，總是崎嶇不平、滿目瘡痍。而近日有網友就在 PTT 發問「台灣馬路跟國外比算爛嗎？」結果許多網友紛紛認為，比起一些待開發及較落後的國家，台灣其實已經算好了。

原 PO 在 PTT 八卦板表示，自己目前只出過幾次國，台灣馬路跟東京完全無法比，被東京打趴，連仙台都慘虐台北，比較讓他意外是，上海馬路比台北平整，沒有凹凸不平，但這有可能是他只走在外灘南京街，也許其他地方也很糟，他並好奇詢問大家「台灣馬路跟其他國家比算爛嗎？」

▲網友在 PTT 討論台灣道路與國外道路哪裡比較平整。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛「比非洲、東南亞（除了新加坡）好了，要惜福」 、「算好吧？世界上馬路能贏台灣的不多阿，大概德國、日本」、 「日本也是一堆爛路，好壞落差大」 、「去過落後國家才發現台灣的還可以」、 「去過歐洲 歐洲也是修修補補，但修補的較台灣平整」。

另還有人直指「台灣只有重劃區才比得上國外，其他已經開發很久的不行」、「很爛，看看線車位孔洞都亂七八糟」、「人行道很爛」、「號稱機車王國，結果賣不過日本車；地狹人稠，結果軌道建設緩不濟急，人行道毫無建設；資助國產汽車，結果一點也不成器，台灣車禍每年每十萬人死亡率，遠高於開發國家，台灣的技能從來不是交通」。 （編輯：許苡晴）