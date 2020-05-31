陳佩琪酸台灣示警WHO是牽強　陳時中：看不懂我也沒辦法

台灣持續堅守防疫底線，今（31）天再度傳來零確診的好消息，累計本土已經49天沒有新個案，指揮中心揮軍到台南，今天舉辦例行記者會時，指揮官陳時中也再度被點到敏感的政治議題。
陳時中先前接受壹電視《我是救星》主持人陳雅琳專訪，陳時中過去曾經大力支持同為醫師的台北市長柯文哲，被陳雅琳進一步追問，是否當時是認同柯文哲的本土理念？陳時中只是露出尷尬笑容。
今天記者會上記者再度追問，陳時中僅表示：柯市長選舉的時候，我有率領牙醫界同仁一同支持，那時候是挺他，這確實是事實。陳時中顯然不願多在這政治問題上著墨。
但隨後還是有記者追問，想知道陳時中挺柯想法是否還存在，對此陳時中卻說：「（挺柯）已經過去了，選舉都是一次一次這樣來的。」，間接劃清現在與柯文哲的關係。
另外針對先前台北市長柯文哲妻子陳佩琪認為，台灣在去年12月31日發現武漢出現不明原因肺炎疫情的時候，有寄電郵發函希望能夠提醒世界衛生組織，對此陳佩琪臉書發文抨擊：「要說成是我們警告世衛的信，實在有點牽強」，對此陳時中今天也強硬表示，有人看的懂，有人看不懂，都公開了還看不懂我也沒辦法。
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